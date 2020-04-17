Дрифт официально признан видом спорта в России

Министерство спорта Российской федерации обновило информацию во Всероссийском реестре видов спорта, включив в него новую дисциплину.

Под номер-кодом 166 014 1 8 1 1 Л в реестр спортивных видов в России был добавлен дрифт. Об этом сообщил глава «Российской дрифт серии» Дмитрий Добровольский.

«Благодаря долгой и кропотливой совместной работе RDS и Российской автомобильной федерации нам удалось наконец формализовать правила проведения соревнований по дрифту с учётом как требований российских Минспорта и Минюста, так и Международной автомобильной федерации FIA. Теперь соревнования любого уровня в России будут проводиться по единым принципам», — заявил Добровольский.

Таким образом, после введения дрифта в реестр видов спорта организаторы соревнований по данному автоспорту смогут получать финансовую и организационную поддержку от региональных и федеральных властей.

Отметим, что дрифтом называют технику прохождения поворотов, при котором пилот намеренно срывает заднюю ось автомобиля для входа в управляемый занос. В настоящее время самым известным в России турниром по этому виду спорта являются гоночные соревнования «Российской дрифт серии» (RDS).