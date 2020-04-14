Рестораторы из Казани и Альметьевска подписали «Декларацию солидарности бизнес-сообщества по вопросам аренды»

Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) подготовила «Декларацию солидарности бизнес-сообщества по вопросам аренды в период борьбы с пандемией и восстановительный период» (первыми на нее обратили "Ведомости", ее уже подписали уже более 200 владельцев крупнейших ресторанных сетей по всей России

Среди подписантов есть 10 рестораторов из Казани (Артур Галайчук (ReLab, Paloma Cantina, Mr Willard), Ильшат Накипов (Hot Pho), Тимур Ахмеров (Top Hop), Эмиль Галлямов («Варка», «Бирпоинт»), Равиль Хикматулин («Максимилинс») и т.д.) и один из из Альметьевска (Руслан Сагиров («Нефть», «Пицца Хаус»)).

Рестораторы требуют отменить арендную плату и связанные с приостановкой работы платежи на период карантина, установить ее в виде процента от выручки (не более 10%) для тех, кто продолжают работать только на доставку. Также они предложили установить на год арендную ставку в виде 1% от оборота с момента возобновления деятельности ресторана.

Ранее сообщалось, что в России часть бизнесменов временно освободят от уплаты аренды госимущества.