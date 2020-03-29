Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей

Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей. Об этом заявил ведущий специалист отдела инновационного развития Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Иван Тимофеев.

По его словам, появление цифровых двойников позволит российской двигателестроительной индустрии эффективнее отвечать на потребности рынка и в дальнейшем перейти на новую бизнес-модель, пишет RT.

Цифровой двойник — система, которая может моделировать и описывать работу двигателя на протяжении его жизненного цикла. Это позволит ускорить разработку новых авиационных моторов, так как с помощью двойника агрегаты также будут быстрее проходить сертификацию и все необходимые тесты.

Ранее сообщалось, что АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ООО «Саровский инженерный центр» (СИНЦ, Нижегородская область) реализуют проект по интеграции технологии виртуальной реальности (VR) в работу с «цифровыми двойниками» газотурбинных двигателей.