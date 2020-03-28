Apple представила приложение для информирования о коронавирусе

Американская компания Apple представила мобильное приложение и интернет-ресурс для информирования пользователей о распространении нового коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.



С помощью сервисов можно получить последнюю официальную информацию о вирусе, а также ознакомиться с рекомендациями властей. Также на сайте Apple пользователю предлагается ответить на ряд вопросов о его самочувствии и возможном наличии симптомов заражения. После этого ему рекомендуют обратиться к врачу, пройти обследование или соблюдать условия карантина.

Ранее Apple повысила стоимость улучшений и дополнительных опций на своих устройствах.