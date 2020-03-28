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Apple представила приложение для информирования о коронавирусе

05:34, 28.03.2020
Apple представила приложение для информирования о коронавирусе
Фото: pxhere.com

Американская компания Apple представила мобильное приложение и интернет-ресурс для информирования пользователей о распространении нового коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.

С помощью сервисов можно получить последнюю официальную информацию о вирусе, а также ознакомиться с рекомендациями властей. Также на сайте Apple пользователю предлагается ответить на ряд вопросов о его самочувствии и возможном наличии симптомов заражения. После этого ему рекомендуют обратиться к врачу, пройти обследование или соблюдать условия карантина.

Ранее Apple повысила стоимость улучшений и дополнительных опций на своих устройствах.

Технологии
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