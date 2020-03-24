Apple резко поднимает цены на дополнительные опции на своих устройствах

Apple повысила стоимость улучшений и дополнительных опций на своих устройствах.

В основном подорожание коснулось улучшенных версий компьютеров: например, MacBook Pro, iMac, iMac Pro и Mac mini.

Стоимость улучшенных версий на рынках Канады, Австралии, а также ряда европейских и азиатских стран выросла в среднем на 10%.

Как отметил портал MacRumors, ранее апгрейд 16-дюймового MacBook Pro с восьмиядерным процессором 230 МГц стоил 180 фунтов (около 16 тыс. рублей, — прим. ред.), то теперь стоимость модификаций выросла до 200 фунтов.

В среднем стоимость апгрейда компьютера в магазине Apple увеличилась примерно на 100 фунтов, или около 9 тыс. рублей, подсчитали аналитики.

Отмечается, что стоимость базовых версий продуктов Apple не изменилась. Рост цен авторы связали с колебанием курсов валют, ограничением поставок и нехваткой рабочей силы на заводах компании в Китае.

Ранее сообщалось, что Apple ограничила продажу iPhone и AirPods в онлайн-магазине рядов стран, в том числе в России.

