Apple резко поднимает цены на дополнительные опции на своих устройствах
Apple повысила стоимость улучшений и дополнительных опций на своих устройствах.
В основном подорожание коснулось улучшенных версий компьютеров: например, MacBook Pro, iMac, iMac Pro и Mac mini.
Стоимость улучшенных версий на рынках Канады, Австралии, а также ряда европейских и азиатских стран выросла в среднем на 10%.
Как отметил портал MacRumors, ранее апгрейд 16-дюймового MacBook Pro с восьмиядерным процессором 230 МГц стоил 180 фунтов (около 16 тыс. рублей, — прим. ред.), то теперь стоимость модификаций выросла до 200 фунтов.
В среднем стоимость апгрейда компьютера в магазине Apple увеличилась примерно на 100 фунтов, или около 9 тыс. рублей, подсчитали аналитики.
Отмечается, что стоимость базовых версий продуктов Apple не изменилась. Рост цен авторы связали с колебанием курсов валют, ограничением поставок и нехваткой рабочей силы на заводах компании в Китае.
Ранее сообщалось, что Apple ограничила продажу iPhone и AirPods в онлайн-магазине рядов стран, в том числе в России.
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