Синоптик назвал время, когда можно будет поменять резину на автомобиле
Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что менять зимнюю автомобильную резину на летнюю можно будет через три недели.
По его словам, на следующей неделе в Москве среднесуточная температура будет постоянно выше нуля градусов.
«Со вторника наступление весны пойдет по всем фронтам. Недели через три можно будет менять резину на автомобиле с зимнего на летний вариант. Померзнуть нам осталось еще неделю», — цитирует его RT.
Ранее в Госдуме одобрили предложение ввести ограничения на шипованную резину. Он согласился с экспертами, которые сообщили, что шипы серьезно портят дорожное покрытие. Однако советник руководителя ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ольга Воробьева заявила, что нельзя из-за этого запрещать шипованную резину.Авто
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