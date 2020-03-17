Синоптик назвал время, когда можно будет поменять резину на автомобиле

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Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что менять зимнюю автомобильную резину на летнюю можно будет через три недели.



По его словам, на следующей неделе в Москве среднесуточная температура будет постоянно выше нуля градусов.

«Со вторника наступление весны пойдет по всем фронтам. Недели через три можно будет менять резину на автомобиле с зимнего на летний вариант. Померзнуть нам осталось еще неделю», — цитирует его RT.

Ранее в Госдуме одобрили предложение ввести ограничения на шипованную резину. Он согласился с экспертами, которые сообщили, что шипы серьезно портят дорожное покрытие. Однако советник руководителя ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ольга Воробьева заявила, что нельзя из-за этого запрещать шипованную резину.