Мутко допустил, что ставки по ипотеке могут вырасти из-за обвала рубля

Гендиректор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко допустил, что ослабление рубля, произошедшее на фоне падения стоимости нефти, может привести к увеличению ключевой ставки ЦБ и повышению ставок по ипотеке.

«Последние несколько дней активы стали дороже, практически неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток. Вопрос в том, как сейчас поведет себя Центральный банк, какое решение будет по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на 1—2 пункта», — сказал Мутко.

Он напомнил, что сейчас базовая ставка по ипотеке составляет 8,5%. Также, по его словам, наблюдается оживление спроса на рынке, пишет «Интерфакс».

Напомним, 7 февраля Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых.