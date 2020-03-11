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В России отзовут почти 6 тысяч автомобилей Skoda

18:58, 11.03.2020
В России отзовут почти 6 тысяч автомобилей Skoda
Фото: ru.wikipedia.org

Skoda отзовет в России 5 742 автомобиля Superb, реализованных в 2013—2015 годах.

«Вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности», — говорится в сообщении Росстандарта.

На отозванных автомобилях для исправления дефекта бесплатно обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети.

Ранее сообщалось, что в России отзовут почти 800 автомобилей Mazda 3.

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