В России отзовут почти 6 тысяч автомобилей Skoda

Skoda отзовет в России 5 742 автомобиля Superb, реализованных в 2013—2015 годах.

«Вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности», — говорится в сообщении Росстандарта.



На отозванных автомобилях для исправления дефекта бесплатно обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети.

Ранее сообщалось, что в России отзовут почти 800 автомобилей Mazda 3.