В России отзовут почти 6 тысяч автомобилей Skoda
Skoda отзовет в России 5 742 автомобиля Superb, реализованных в 2013—2015 годах.
«Вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности», — говорится в сообщении Росстандарта.
На отозванных автомобилях для исправления дефекта бесплатно обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети.
Ранее сообщалось, что в России отзовут почти 800 автомобилей Mazda 3.Авто
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