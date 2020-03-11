Экс-хоккеист «Нефтехимика» назначен вице-президентом КХЛ

Бывший хоккеист «Нефтехимика» и двукратный чемпион России Александр Гуськов стал новым вице-президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по молодежному хоккею. Такое решение было принято президентом КХЛ Алексеем Морозовым.

«Мы рады, что Александр принял решение присоединиться к нашей команде. Уверены, что он сможет привнести свежие идеи в развитие МХЛ и стать важной частью нашей организации», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

За свою карьеру Гуськов выступал за клубы «Трактор» (Челябинск), «Лада» (Тольятти), «Локомотив» (Ярославль), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), ЦСКА (Москва) и «Северсталь» (Череповец). Он завершил игровую карьеру в 2015 году в составе нижнекамского «Нефтехимика».

Гуськов играл в 2004 году в одной команде с Морозовым, когда находился в «Ак Барсе». Подробнее о том сезоне для казанского клуба можно прочитать в материале «Реального времени».