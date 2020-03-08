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Бывший гендиректор «Даль-Камы» продает Mazda 6 в рамках банкротства

17:18, 08.03.2020
Бывший гендиректор «Даль-Камы» продает Mazda 6 в рамках банкротства
Фото: google.com/maps

Финансовый управляющий бывшего гендиректора мясокомбината «Даль-Кама» Сергей Мунтаниола объявил о проведении торгов по реализации части имущества. С молотка пойдет автомобиль Mazda 6, 2011 года выпуска.

Начальная стоимость машины составляет 440 тысяч рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что конкурсный управляющий мясокомбината предъявил требования к бывшим руководителям предприятия на 1 млрд рублей. Кроме Мунтаниолы он потребовал привлечь к субсидиарной ответственности владельца мясокомбината Гочу Кварцхелию.

Ранее «Реальное время» подробно писало о ситуации вокруг «Даль-Камы». После банкротства на предприятии остались тухнуть тонны куриного мяса. В результате руководство комбината попыталось зарыть эти отходы прямо на берегу Волги. Вывозить 80 тонн испорченного мяса на утилизацию начали только сейчас.

БизнесАвто Татарстан
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