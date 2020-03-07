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УНИКС в гостях обыграл «Нижний Новгород»

20:06, 07.03.2020
УНИКС в гостях обыграл «Нижний Новгород»
Фото: vtb-league.com

УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу обыграл «Нижний Новгород» (95:83).

Самым результативным в составе казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 23 очка. Также 21 балл за результативность набрал разыгрывающий УНИКСа Джордан Теодор.

Для казанцев эта победа стала третьей подряд во внутреннем первенстве, благодаря чему УНИКС вышел на четвертое место в турнирной таблице.

«Нижний Новгород» — УНИКС (Казань) — 83:95 (20:17, 27:22, 33:24, 15:20).

СпортБаскетбол Татарстан
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