Николай Цулыгин: «Выводим Умарка на тот уровень, на котором он должен играть»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу уфимцев над омским «Авангардом» (3:2от) во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

— Очень боевая, настоящая игра плей-офф была, держала в напряжении до последних секунд. Мы старались играть активно, агрессивно, но при этом «Авангард» очень здорово играл в обороне и использовал свои моменты, которые у него были. Хорошо, что смогли сравнять в конце и вырвать эту победу в овертайме.

— Очень сильно играет первое звено, в частности Линус Умарк, хотя доводилось слышать мнение, что он будет доигрывать, уже немотивирован и так далее. И на его фоне кажется, что немного ушли в тень вторые-третьи звенья. Сошникова не хватает все-таки, или другая причина?

— Конечно, Сошникова не хватает, здесь нечего скрывать. Но я думаю, что ребята пытаются играть настолько, чтобы сыграть без ошибок, проще, и поэтому чуть-чуть потеряли свою игру, которая у них получается, играть в атаке. В принципе, это все правильно, потому что плей-офф, тут надо чем-то пожертвовать, и они играют на команду. Это то, что нужно сейчас для команды.

— Как обстоят сейчас дела с травмированными игроками? Что могли бы сказать про Кручинина: сыграет ли в этой серии или не сыграет?

— Пока сложно сказать. Он катается у нас, готовится, уже пошел на поправку, чувствует себя более-менее. Но, опять же, сейчас будем смотреть и подбирать тот момент, в который он должен сыграть и когда он будет нужен, когда без него точно не сможем. Поэтому сложно сейчас сказать. А по Сошникову такая же ситуация: он еще готовится. Ждем, но он пока не готов сыграть.

— Умарк иногда играет по 4 минуты, бывают такие эпизоды. И в том числе ошибка, второй гол «Авангарда» был связан с этим. Как найти баланс между тем, чтобы его не загнать? Сегодня идеальная игра, или он может еще больше играть?

— По 4 минуты он, конечно, не играет. Единственное — взять, когда нам надо было сравнивать: они играли последние 2 минуты, потому что там некуда уже было беречь силы на данном этапе матча. Поэтому он играл 2 минуты. Получаются длинные смены, потому что они очень долго играют в нападении, и из нападения, когда ты создаешь моменты, очень тяжело смениться. Поэтому чуть-чуть переигрывает, но я думаю, что он хорошо физически готов: у нас есть тренер по физподготовке, который работает перед игрой, после игры постоянно, и выводит его на тот уровень, на котором он должен играть.

— Про Панина: он в третьем периоде сам вызвался дальше играть? Врачи не были против после такого удара головой о борт?

— Они спросили, как он себя чувствует, посмотрели, какие у него есть симптомы. Он сказал, что готов играть, горит желанием. Поэтому он вышел и играл дальше, — сказал Цулыгин.