Самая длинная пробка в Казани растянулась на 3,1 км

Во вторник в Казани самой длинной пробкой стал затор на улицах Кул Гали и Центральной. Его длина составила 3,1 км.

Пик пришелся на 19:27, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». В этот момент проблемы с движением наблюдались на участке от улицы Юлиуса Фучика до улицы Мира.

Вечером загруженность дорог Казани составила 7 баллов.

В числе самых крупных также пробки на улице Тэцевской (2,8 км), улице Мира (2,8 км), проспекте Ямашева (2,4 км) и улицах Аграрной и Космонавтов (2,4 км).

Напомним, что накануне на Оренбургском тракте, проспекте Универсиады и улице Тихомирнова образовалась пробка длиной 6,3 км.