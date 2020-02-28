Samsung рассказала о новой особенности своих смартфонов

Компания Samsung рассказала о новой особенности своих смартфонов — секретных чипах, обеспечивающих безопасность гаджета.

Южнокорейская компания сообщила на своем сайте, что на новой флагманской линейке смартфонов Galaxy S20 применяется защитная система Secure Element, работающая на чипе S3K250AF. В нем хранятся пароли, ПИН-коды, а также учетные данные пользователя для различных сервисов.

Чип проверяет все операции, при которых нужны личные данные владельца: от онлайн-платежей до проверки почты.

Samsung отметила, что новинка представляет собой сейф, который расположен отдельно от памяти телефона. Этот чип, как заявляют представители компании, защищает аппарат от атак и предотвращает новые угрозы.

Ранее компания Samsung на мероприятии Unpacked 2020 в Сан-Франциско представила новую линейку флагманов — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

