Минниханов встретится с хоккеистами «Ак Барса» в пятницу

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет встречу с игроками ХК «Ак Барс» в пятницу, 28 февраля. Он пожелает им удачи перед плей-офф.

Об этом в четверг на брифинге рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что на сегодня казанские хоккеисты занимают первое место в Восточной конференции КХЛ. Команда одержала 43 победы в 60 матчах.

Напомним, что «Ак Барс» впервые может выиграть Кубок континента КХЛ, если сегодня обыграет заключительный матч регулярного чемпионата против екатеринбургского «Автомобилиста». Накануне казанцы уверенно обыграли уфимский «Салават Юлаев», встретившись в шестой раз за сезон.