Ученый КФУ возразил Путину по поводу уставных судов

Заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета Евгений Султанов, член рабочей группы по поправкам в Конституцию предложил включить в нее нормы о конституционных уставных коллегиях верховных и иных соответствующих судов субъектов РФ.

«Я предложил бы включить в 118 статью специальный пункт и предложить очень неординарный вариант. Мне представляется, что по тексту прямо — субъект РФ вправе создавать конституционные уставные коллегии верховных и иных соответствующих судов субъектов РФ. Порядок формирования, компетенции и финансирование деятельности конституционных уставных коллегий верховных и иных соответствующих судов субъектов РФ устанавливается законом субъекта РФ», — отметил Султанов.

Он выразил обеспокоенность в том, что уставные суды субъектов РФ не упомянуты в ст. 118 Конституции, а значит, есть вероятность того, что они могут быть упразднены.



«Юридическая логика подсказывает, что если их не включили в части 4 статьи 118 в судебную систему, <...> это будет решено субъектами РФ. Скорее всего, все будет с точностью до наоборот», — отметил эксперт.

Однако президент России Владимир Путин счел необоснованными эти опасения.

«Уставные суды не были раньше упомянуты в Конституции. Они никогда не упоминались. Тем не менее это не послужило поводом для их ликвидации и изъятия из соответствующего федерального закона. Поэтому опасения, связанные с тем, что если в Конституции нет, то завтра они будут вообще из соответствующего закона исключены, все-таки не имеют под собой оснований», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституции поддержал предложение наделить Конституционный суд РФ правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России.

