США расширили санкции против России

США ввели новые ограничительные меры против 13 иностранных организаций и частных лиц из России, Китая, Ирака и Турции.

Санкции введены по закону о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии. Он запрещает передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического и бактериологического оружия, пишет ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

При этом название компаний, против которых введены меры, не уточняются.

Ранее США внесли в санкционный список вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро и структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA. Они попал под ограничительные меры из-за поставок венесуэльской нефти.