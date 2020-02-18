США ввели санкции против вице-президента «Роснефти»

США внесли в санкционный список вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро. Он попал под ограничительные меры из-за поставок венесуэльской нефти.

Как сообщает пресс-служба Минфина США, санкции также введены против структурного подразделения «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого как раз является Касимиро.

Ранее власти США с 3 февраля ввели санкции против трех организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Ограничительные меры введены против «Кумертауского авиационного производственного предприятия» из Башкирии и еще двух организаций.