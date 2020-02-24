КАМАЗ хочет увеличить продажи автобусов на 54%

По итогам 2019 года КАМАЗ увеличил реализацию пассажирского транспорта на 45%. В этом году компания планирует достигнуть роста продаж в этом сегменте на 54%, заявил заместитель генерального директора КАМАЗа по пассажирскому транспорту Николай Пронин.



В 2020 году КАМАЗ планирует вывести на рынок городской автобус НЕФАЗ 5299-40-57 на сжиженном природном газе, междугородный автобус НЕФАЗ 5299-37-57 на компримированном природном газе в новом облике, рестайлинговый полунизкопольный автобус НЕФАЗ 5299-30-57, автобус среднего класса НЕФАЗ 4299-30-52, сочлененный электробус КАМАЗ-6282 и сочлененный автобус НЕФАЗ-6299, передает пресс-служба КАМАЗа.

Ранее мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗу.