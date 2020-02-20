КНИТУ-КАИ о статье «Реального времени»: «Сравнение вузов показано не во всех разрезах»

Сегодня в «Реальном времени» вышел большой материал, посвященный ситуации с неудовлетворительной работой вузов Татарстана в сфере научных разработок и интеграции в экономику и промышленность. Поводом для подготовки статьи, в которой представлены позиции как научного сообщества, так и независимых экспертов, стала 10-я годовщина получения КХТИ и КАИ статуса научно-технологических университетов.

После публикации материала в редакцию из пресс-службы КНИТУ-КАИ пришло письмо, в котором представители вуза оспаривают некоторые доводы и выводы, к которым пришли корреспонденты нашего издания и эксперты.

Приводим позицию вуза:

«К сожалению, отмечаем, что цифры в материале представлены не объективно. Сравнение вузов показано не во всех разрезах. Кроме того, в материале идет отсылка к абсолютным показателям, что не совсем верно, учитывая, что вузы имеют разное количество научно-педагогических работников (НПР), поскольку Минобрнауки России оценивает вузы по относительному показателю, приведенных к ставке на 1 НПР.

Поскольку статья затрагивает научную и инновационную составляющие деятельности вузов, то не совсем корректно оценивать их по сводному рейтингу: национальный рейтинг включает более показательный параметр «Инновации», оценивающий степень технологического предпринимательства, портфель патентов, сотрудничество с высокотехнологичными компаниями и другие индикаторы инновационной активности; по параметру «Инновации» КНИТУ-КАИ занимает в 2019 году 15-е место — наилучший показатель среди казанских вузов. Также, к сожалению, в статье не отражены итоги работы Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, по эффективности научно-исследовательской деятельности вузов (приказ Минобрнауки России от 29.12.2019 №1423).

Кроме того, редакция обратилась к статистике 2016 года, что, несомненно, вызывает вопрос, так как речь в материале ведется о 2019-м. Приведем статистику 2016, 2017, 2018 годов. В частности, согласно показателям, объем средств, полученных от выполнения научно-исследовательских работ (тыс. рублей): за 2016 (действительно) 502 288,50 тыс. рублей; 2017 год — 750 643,90 тыс. рублей, 2018 год — 666 211,73 тыс. рублей.

Доход на 1 НПР в КНИТУ-КАИ: 2016 — 653,43, 2017 — 1113,22, 2018 — 1080,99 тыс. рублей.

По публикационной активности приведена статистика также только одной базы данных. Так, в КНИТУ-КАИ количество публикаций на 100 НПР в Web of Science в 2016-м — 19,25 (в материале указано, что 14), в 2017 — 40, в 2018 — 39. Учитывая базу Scopus, 2016 — 35, 2017 — 52, 2018 — 67 публикаций».