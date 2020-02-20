Заседание Госсовета Татарстана началось с минуты молчания в память об Айрате Хайруллине

Седьмое заседание Государственного совета Татарстана шестого созыва началось с минуты молчания в память о депутате Госдумы от Татарстана, бывшего депутата Госсовета Айрате Хайруллине.

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.

Помощник Хайруллина Рамис Газизов считает причиной крушения вертолета плохую видимость. Пилот Жавдат Сулейманов подчеркнул, что имеет большой опыт работы в сложных условиях. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета, на котором летел депутат. Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии.