Заседание Госсовета Татарстана началось с минуты молчания в память об Айрате Хайруллине
Седьмое заседание Государственного совета Татарстана шестого созыва началось с минуты молчания в память о депутате Госдумы от Татарстана, бывшего депутата Госсовета Айрате Хайруллине.
Напомним, что Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.
Помощник Хайруллина Рамис Газизов считает причиной крушения вертолета плохую видимость. Пилот Жавдат Сулейманов подчеркнул, что имеет большой опыт работы в сложных условиях. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета, на котором летел депутат. Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым