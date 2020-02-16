Еще один уроженец России стал долларовым миллиардером

Журнал Forbes рассказал о появлении нового российского долларового миллиардера. Состояние основателя стартапа Revolut Николая Сторонского превысит 1,6 млрд долларов

Финтех-стартап Сторонского завершил очередной раунд по привлечению инвестиций. Капитализациа компании вырастет до $6 млрд, пишет издание.

По данным источников журнала, доля основателя в компании составляет около 30 процентов, что и позволяет оценить состояние Сторонского примерно в 1,6 миллиарда долларов.

В январе Forbes уже писал о новых миллиардерах из России. Основатели Veeam Software Ратмир Тимашев из Уфы и его партнер Андрей Баронов заработали $5 млрд на продаже своего стартапа.