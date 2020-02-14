В пятницу самая длинная пробка Казани достигла 3,6 км

Самой длинной пробкой Казани в пятницу стал затор на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Сахарова. Он растянулся на 3,6 км.

Пик пробки пришелся на 17:37. Движение было затруднено на участке от улицы Волкова до проспекта Альберта Камалеева, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Вечером загруженность дорог столицы Татарстана достигла 9 баллов. Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей: улицы Назарбаева и Вишневского в обе стороны и проспект Победы (к проспекту Ямашева).

В число самых длинных пробок также вошли заторы на улицах Ершова и Карла Маркса (3,4 км), Вишневского (3,2 км, в сторону Миллениума), Вишневского и Назарбаева (3,1 км, от Миллениума) и проспект Победы (2,9 км).