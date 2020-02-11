Минсельхоз РТ «не видит опасности» в программе сельской ипотеки

Замглавы Минсельхоза РТ Ришат Хабипов прокомментировал новую госпрограмму сельской ипотеки на заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ.

«Что касается сельской ипотеки, да, программа комплексного развития сельских территорий предполагает до 3% суммы ипотеки, строить жилье в сельской местности и в районных центрах, в которых проживают до 30 тысяч человек.

Здесь мы опасности не видим, потому что все равно люди стремятся туда, где больше благоустройства, культуры. Тем более вот эти спортивные комплексы, больницы все-таки расположены в районных центрах, а тот закон, который, надеюсь, будет принят Госдумой, по которому предполагается строительство жилья фермерами на территории сельхозземель, даст возможность фермерам обустроиться и строиться. Надеемся на это в большей степени», — заявил замминистра.

Ранее «Реальное время» уже писало о том, как работает новая программа сельской ипотеки. Ставка по ней составляет от 0,1 до 3%, а максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. В Татарстане за ней обратились около 1 тысячи человек, запросив в сумме 1,5 млрд рублей.