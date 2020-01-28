Татарстан вошел в тройку российских регионов по количеству средств на эскроу-счетах

В Татарстане сумма средств на эскроу-счетах за декабрь выросла на 1 млрд рублей. По этому показателю республика оказалась на третьем месте среди российских регионов.

Количество открытых в банках Татарстана счетов эскроу в декабре минувшего года выросло на 27%, до 1,7 тысяч.

«Сумма средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, выросла за месяц на 23,5% (или на 1 млрд рублей) — до 5,2 млрд рублей. По этому показателю Татарстан занимает третье место по России после города Москвы и Московской области», — отмечается в сообщении пресс-службы Нацбанка РТ.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Казани с применением эскроу-счетов возводятся более 30 домов. Остальные 76 объектов строят по старой схеме.

