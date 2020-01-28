Глава Курултая Башкирии раскритиковал предложение закрепить в Конституции особую роль русского народа

Глава Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев раскритиковал предложение закрепить в Конституции особую роль русского народа как государствообразующего.

«Наша страна формировалась и развивалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, на основе взаимного уважения и равных прав всех населяющих ее этносов. Поэтому такие идеи противоречат не только уже закрепленному в Конституции принципу многонациональности Российской Федерации, но и исторической логике развития нашей страны», — написал он в Facebook.

Он отметил, что в Курултае проведут встречу парламентариев с общественностью, на которой будут обсуждать возможные изменения в Конституцию.

«Считаю, что они могут вноситься лишь в том случае, если нацелены на улучшение жизни граждан, совершенствование государственного устройства. Поправки, ущемляющие права и свободы, недопустимы», — заключил Толкачев.