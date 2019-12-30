В России возобновят программы льготного автокредитования с 1 января

С 1 января 2020 года Минпромторг России возобновит действие программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Общий объем субсидий на следующий год составит 5 млрд рублей, пишет «Интерфакс»

Напомним, что в феврале министр промышленности РФ Денис Мантуров после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным объявил о возобновлении программ поддержки спроса на автомобили, в том числе и программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют в России с 2015 года. Участвующие в них могут получить скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля.