В Австрии стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В среду в австрийском Граце стартует соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию.

На европейском первенстве российская сборная будет представлена максимальным количеством участников. В каждой дисциплине выступит по три представителя России, как минимум в трех из которых претендует на золотые медали.

Состав российских участников был определен по результатам чемпионата России, прошедшего в конце декабря прошлого года.

Наибольшие шансы на победу россиян в женском одиночном катании, где нашу страну представят воспитанницы тренера Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Короткие программы у мужчин (в четверг показательные номера) и спортивных пар состоятся сегодня, завтра в состязания вступят танцевальные дуэты. Женщины начнут соревноваться в пятницу, после которых вечером того же дня определят сильнейшего в парном катании. У женщин и танцевальных дуэтов победители станут известны в субботу.

О претендентах на победу в других дисциплинах чемпионата Европы в Австрии можете почитать в материале «Реального времени».