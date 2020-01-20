Глава Мордовии назвал журналистов «непокорными» и заявил, что те мешают ему работать

Глава Мордовии Владимир Волков обвинил местных журналистов в том, что те мешают ему работать и «улучшать жизнь людей», назвав их «непокорными».

Свою речь глава республики произнес на мероприятии, посвященном Дню печати. Сюжет опубликован на сайте местного телевидения.

«Они критикуют результаты и труд и не ценят труд сотен тысяч жителей Мордовии. В последние несколько месяцев усилились атаки персонально на главу республики. И мы знаем почему. Мы понимаем, что цели их провокаций — помешать нам в той работе, которую мы проводим по улучшению жизни людей в республике», — сказал Волков.

По словам телеведущей, глава Мордовии имел в виду «непокорных журналистов». Кроме того, ведущая передала слова чиновника о том, что «один репортаж может отпугнуть инвестора».

Напомним, в минувшие дни глава Чувашии Михаил Игнатьев также поздравил сотрудников СМИ с Днем печати, призвав «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть.

