Павел Колобков: «Татарстан четко и системно движется к цели развития спорта»

Министр спорта России Павел Колобков, участвовавший в работе итоговой коллегии Минспорта Татарстана, положительно оценил динамику развития спорта в республике.

«Рустам Нургалиевич сетовал, что я редко здесь бываю. Чтобы исправить это, я первый свой визит в наступившем году сделал в Казань. Но, скажу, что, приезжая сюда, я чувствую себя не просто, «как дома», а по-настоящему дома, а потому скажу, что добро пожаловать в нашу Поволжскую академию спорта.

Татарстан демонстрирует пример эффективного взаимодействия федерального центра с региональным, а также муниципальными образованиями. Произошло это, в том числе, потому, что более десяти лет назад республика выбрала в качестве одного из своих приоритетов развитие спорта, как направление, благодаря которому Татарстан может вырваться на лидирующие позиции в России.

И все прошедшее время вы четко и системно двигались к этой цели. Помню, как здесь прошло заседание МИНЕПС, незабываемое мероприятие для его участников, которыми были министры спорта своих стран. И даже сейчас, при произошедших политических изменениях, все участники того мероприятия отмечают его высокую организацию, и системный подход в развитии спорта. Сейчас вы являетесь для Минспорта экспериментальными новаторскими площадками: по созданию Академий тенниса, бадминтона, Центра развития водных видов спорта ФИНА и других», — передает слова Колобкова корреспондент «Реального времени».