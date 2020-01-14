Тренер «Ак Барса»: «Огорчены результатами последних матчей, но мы верим в свои идеи»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов в преддверии матча регулярного первенства КХЛ против хабаровского «Амура» рассказал о настроении внутри команды.

— Конечно, все огорчены последним поражением и болезненными результатами последних двух матчей, но никто не опускает руки — все работают, мы верим в наших ребят, в команду, в то, что все нормализуется. Верим в наши идеи, которые мы несем: надо продолжать работать, и все будет нормально.

— Какие-то принципиальные изменения в подготовке есть?

— Подготовка идет в штатном режиме — проанализировали игру соперника, провели тренировочное занятие. Готовы выйти и сражаться за победу, — сказал Перов.

Напомним, ранее «Ак Барс» крупно уступил дома «Торпедо» (1:4) и в гостях «Адмиралу» (1:5).