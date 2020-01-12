«Ак Барс» в гостях разгромно уступил «Адмиралу»

«Ак Барс» в гостях с разгромным счетом проиграл владивостокскому «Адмиралу» (1:5) в матче регулярного первенства КХЛ.

Свою единственную в игре шайбу казанцы смогли забросить в середине второго периода. К этому времени хозяева льда уже вели со счетом 3:0, дублем у «Адмирала» отметился Пилипенко. В оставшееся время Альмквист добавил еще две шайбы в ворота «Ак Барса», завершив поединок разгромом казанских хоккеистов.

Отметим, что это уже второе подряд поражение казанцев с разгромным счетом в КХЛ. Ранее «Ак Барс» у себя на площадке уступил нижегородскому «Торпедо».

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы:

1:0 Пилипенко (Глазачев, 13:48)

2:0 Коростелёв (15:25)

3:0 Пилипенко (Мерескин, 27:17)

3:1 Азеведо (Яруллин, Петров, 30:51)

4:1 Альмквист (Юнг, Лалонд, 33:31)

5:1 Альмквист Вихарев, Юнг, 44:39).