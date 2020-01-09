«Ак Барс» разгромно уступил нижегородскому «Торпедо»
«Ак Барс» дома разгромно уступил нижегородскому «Торпедо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Казанцы открыли счет на 8-й минуте игры, когда выстрел Яруллина удачно подправил Галузин. После этого, во втором и третьем периодах встречи гости перехватили инициативу. Дубли Шенфельда и Вепряева довели итоговое преимущество нижегородцев до крупной победы.
«Ак Барс» — «Торпедо» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы:
1:0 Галузин (Фисенко, Яруллин, 8:30)
1:1 Шенфельд (Рэтти, Ильин, 26:11)
1:2 Веряев (Шенфельд, 33:10)
1:3 Шенфельд (47:27)
1:4 Веряев (Шенфельд)
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