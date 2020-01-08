Автопроизводитель из Узбекистана выпустит конкурента Lada

Узбекское предприятие «Узавтосаноат», владеющее брендом Ravon, намерено выпустить бюджетный автомобиль, способный побороться с Lada на территории бывшего СССР.

О соответствующих планах рассказал один из топ-менеджеров компании Шухрат Мирсамуков. Стоимость нового автомобиля будет варьироваться в промежутке от $10 тысяч до $15 тысяч, при этом будет обладать рядом дополнительных опций, среди которых Мирсамуков назвал мультимедийную систему, круиз- и климат-контроль.

Также Мирсамуков добавил, что проект будет реализовываться вместе с иностранным партнером.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на местных журналистов, речь может идти о перелицованном седане Chevrolet Onix — абсолютно новой модели американского бренда, который в этом году будут выпускать в Китае и Бразилии. Сейчас на «Узавтосаноате» уже выпускаются ряд моделей Chevrolet.