В Казани «Кулонстрой» вновь выставил на продажу завод ЖБИ почти за 0,9 млрд рублей

Холдинг «Кулон» Альберта Фахрутдинова по-прежнему продает завод ЖБИ на улице Гвардейской. Предприятие оценивается в те же 895 млн рублей, что и в мае 2019-го.

Новое сообщение появилось на Avito в середине декабря. Согласно объявлению, собственником выступает ООО «Инвест Строй К», учредителем которого значится сам Фахрутдинов.

Ранее «Реальное время» писало о планах строительного магната перенести производство железобетонных изделий в Лаишевский район. Против выступило руководство ГК «Нэфис», поскольку новый завод ЖБИ мог быть построен рядом с маслоэкстракционным заводом.

Напомним, что впервые предприятие было выставлено на продажу в декабре 2017 года. Тогда «Завод ЖБИ «Кулонстрой» оценивался в 920 млн рублей.