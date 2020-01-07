На телеканале «Россия-Культура» покажут фильм о Качаловском театре
На телеканале «Россия-Культура» 8 января в 10.45 покажут авторскую программу Владимира Оренова «Первый ряд: Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова».
Фильм расскажет о Качаловском театре — одном из старейших театров страны, о спектаклях, которые получили мировую известность, а также о мастерах, передает пресс-служба КАРБДТ им. В.И. Качалова.
Ранее на телеканале «Россия-Культура» представили документальный фильм «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики».
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