Новый спутник системы ГЛОНАСС введут в строй 5 января

Запущенный в декабре спутник системы ГЛОНАСС введут в строй сразу после новогодних праздников, 5 января.

«На 5 января 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию навигационного космического аппарата «Глонасс-М» с системным номером 759, успешный запуск которого состоялся 11 декабря этого года», - сообщили «РИА Новости» в головном научном институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш.

Ранее сообщалось, что программа перевода спутников ГЛОНАСС на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года.

