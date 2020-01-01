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Новый спутник системы ГЛОНАСС введут в строй 5 января

07:25, 01.01.2020
Новый спутник системы ГЛОНАСС введут в строй 5 января
Фото: pxhere.com

Запущенный в декабре спутник системы ГЛОНАСС введут в строй сразу после новогодних праздников, 5 января.

«На 5 января 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию навигационного космического аппарата «Глонасс-М» с системным номером 759, успешный запуск которого состоялся 11 декабря этого года», - сообщили «РИА Новости» в головном научном институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш.

Ранее сообщалось, что программа перевода спутников ГЛОНАСС на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года.

Технологии
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