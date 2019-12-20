Квартальнов выбран тренером на «Матч звезд КХЛ»

Стали известны главные тренеры сборных четырех дивизионов, которые примут участие в «Матче звезд КХЛ — 2020» в Москве.

Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов возглавит команду дивизиона Харламова на «Матче звезд КХЛ». Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Также тренерами на шоу выбраны Алексей Кудашов (СКА), Игорь Никитин (ЦСКА) и Боб Хартли («Авангард»).

Отмечается, что Квартальнов будет выполнять роль второго тренера в команде Востока.