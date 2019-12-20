Квартальнов выбран тренером на «Матч звезд КХЛ»
Стали известны главные тренеры сборных четырех дивизионов, которые примут участие в «Матче звезд КХЛ — 2020» в Москве.
Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов возглавит команду дивизиона Харламова на «Матче звезд КХЛ». Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Также тренерами на шоу выбраны Алексей Кудашов (СКА), Игорь Никитин (ЦСКА) и Боб Хартли («Авангард»).
Отмечается, что Квартальнов будет выполнять роль второго тренера в команде Востока.
СпортХоккей Татарстан
Руководить командами на #KHLAllStar будут главные тренеры лидеров дивизионов в турнирной таблице КХЛ. pic.twitter.com/pVYl832W7F— КХЛ (@khl) December 20, 2019
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