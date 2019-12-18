На территории, где нашли главную новогоднюю елку страны, усилят сигнал мобильной связи

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Передвижную базовую станцию связи установят в Бородинском лесничестве Можайского городского округа, где была найдена ель, которой в этом году выпала честь стать главной елкой страны. Станцию предоставил оператор сотовой связи «МегаФон».

«Верим, что тысячи детишек со всей страны будут счастливы, глядя на нашу прекрасную елку. Готовы уже сейчас подобрать елку для следующего года. Надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история», — прокомментировал событие глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

По информации местных властей, для установки на Соборной площади Московского Кремля было выбрано дерево высотой 25 метров и возрастом 90 лет. Специальная комиссия обращала особенное внимание на форму кроны и сохранность ветвей лесной красавицы, которая будет доставлена в Кремль через ворота Спасской башни. Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной елки страны. После окончания праздника из дерева планируется изготовить памятные сувениры.

«Кремлевская елка — это не просто символ Нового года на Красной площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», — говорит директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко.

