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Rambler отозвал иск с требованием заблокировать Twitch

13:49, 18.12.2019
Rambler отозвал иск с требованием заблокировать Twitch
Фото: flickr.com

Rambler Group отозвала иск к стриминговому видеосервису Twitch на 180 млрд рублей. Таким образом, российская компания больше не требует заблокировать сервис за трансляцию матчей АПЛ.

При этом Twitch не выплачивал никаких компенсаций, передает Reuters

Напомним, накануне Twitch и «Матч ТВ» удалили записи матчей Английской Премьер лиги, эксклюзивные права на трансляцию которых приобрел Rambler. Ранее группа потребовала заблокировать нарушителей.

ТехнологииITБизнес
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