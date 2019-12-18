Новости спорта

11:19 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Свечников повторил свой исторический гол, снова забросив шайбу в стиле лакросс

10:48, 18.12.2019
Свечников повторил свой исторический гол, снова забросив шайбу в стиле лакросс
Фото: nhl.com

Хоккеист «Каролины Харикейнз» Андрей Свечников отметился голом в матче НХЛ против «Виннипег Джетс» (6:3).

19-летний россиянин вывел свою команду вперед на 33-й минуте встречи. Свечников снова забросил шайбу в стиле лакросс: поднял шайбу на крюк клюшки за воротами и занес ее за шиворот вратарю.

Таким образом, он повторил свой же исторический гол, которым отметился в конце октябре в игре с «Калгари Флеймз». Теперь на счету россиянина 35 (14+21) очков в 34 играх.

Напомним, что Андрей Свечников является воспитанником казанского «Ак Барса».

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров