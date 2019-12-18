Выпуск «Красавы» о фанатах в России удалили с YouTube

Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Выпуск шоу блогера Евгения Савина «Красава», посвященный проблемам футбольных фанатов в России, их взаимоотношениям с властью и полицией, был удален с YouTube. Об этом сообщил сам автор канала.

«Я так же, как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки», — написал Савин в «Инстаграме».

В данный момент по прямой ссылке на выпуск «Красавы» о фанатах указано, что «видео удалено за нарушение Условий использования YouTube».