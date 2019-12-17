В Казани самая длинная пробка за день растянулась на 4,7 км

Утренний затор на улицах Азина и Мира стал самой длинной пробкой в Казани за вторник, 17 декабря. Он растянулся на 4,7 км.

Пик пробки пришелся на 8:21, а всего она продержалась 2 часа. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проблемы с движением наблюдались на участке от трассы М7 до Сибирского тракта.

Максимальная загруженность дорог вечером составила 7 баллов.

В числе самых длинных за день также пробки на Оренбургском тракте и проспекте Универсиады (3,8 км), проспекте Победы (3,4 км), улицах Приволжской и 2-й Старо-Аракчинской (3,4 км) и проспекте Амирхана (3 км).