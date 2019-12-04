Шамиль Газизов: «Евсеева беспокоит старая травма колена, но переноса игры с «Ахматом» не будет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал вчерашнее сообщение пресс-службы клуба о травме главного тренера Вадима Евсеева и возможном переносе матча 19-го тура РПЛ против «Ахмата».

— Евсеева беспокоит старая травма правого колена. Он будет проходить определенное лечение. Сейчас он хромает, но ведет работу с командой.

— Вчера пресс-атташе вашего клуба Сергей Тыртышный сказал, что «Уфа» в связи с травмой главного тренера может попросить переноса матча против «Ахмата».

— Нет-нет, такого не будет. Готовимся к субботней игре, — заявил Газизов.

Матч 19-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Уфой» пройдет 7 декабря, в Грозном. Начало встречи — в 19.00 по мск.