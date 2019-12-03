Суд обязал исполком Казани выдать «ФОНу» разрешение на возведение долгостроя на Губкина

Фото: Гульнара Закирова

Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа в Казани удовлетворил кассационную жалобу ООО «ФОН» на решение предыдущей инстанции, обязав исполком Казани выдать строительной компании разрешение на строительство проблемного дома №4 в ЖК «МЧС» на улице Ак. Губкина в Советском районе. Об этом «Реальному времени» сообщила одна из дольщиц «ФОНа» Гульнара Закирова.

Впрочем, это решение суда не означает, что дом все же будет достроен. Как уже сообщало «Реальное время», сам «ФОН» не в состоянии достроить объект, который сейчас представляет из себя лишь котлован со сваями, поэтому судьбу здания решит федеральный Фонд поддержки дольщиков.

— Сейчас мы ждем разрешение на строительство, наличие которого позволит нам получить назад пять миллионов, которые мы из собственных средств отдали за разработку проектной документации, — пояснила Гульнара Закирова. — Затем будем ждать решение, которое по нашему дому примет Фонд поддержки дольщиков. Есть два варианта. Либо продолжение строительства за счет бюджетных средств (58% федеральных и 42% региональных), либо выплата компенсаций. Большинство дольщиков рассчитывает на продолжение строительства, потому что по опыту других регионов у нас есть опасение, что размер компенсаций не позволит приобрести другое жилье.