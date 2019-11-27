Голосовой помощник «Тинькофф банка» посоветовал клиентке отрезать пальцы — с «Олегом» уже провели воспитательную беседу

Голосовой помощник «Тинькофф банка» предложил клиентке отрезать палец. На нетипичный ответ пожаловалась пользователь банка Анна Васильева в своем Facebook.

Девушка обратилась к помощнику с жалобой на то, что у нее не работает сканер отпечатка пальца, на что ассистент «Олег» ответил: «Пальцы бы вам отрезать».

В комментариях под постом банк извинился перед клиенткой и пояснил, что «голосовой помощник у нас немного с характером и учится на открытых данных. Иногда такое проскакивает».

Как ответили в пресс-службе банка изданию Forbes, «Олег» еще молодой помощник и обучается на открытых данных. «Мы стараемся уберечь его от дурного влияния окружающего мира, но не всегда это получается». Кроме того, с «Олегом», которому «очень стыдно за свой ответ», провели разъяснительную работу. «Он обещал больше так не делать», — отметили в банке.

Ранее основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков обвинил Сбербанк в плагиате. По его словам, в его банке первыми придумали сторис, доставку карт в день заказа, а также кожаные картхолдеры, а Сбербанк все это скопировал. Также он обвинил конкурента в переманивании сотрудников и схожести приложений.

