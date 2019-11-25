«Динамо-Казань» дома разгромило «Динамо» из Краснодара

«Динамо-Казань» в домашнем матче женской волейбольной Суперлиги в трех сетах разгромило краснодарское «Динамо» (3:0).

Перед встречей команд состоялась церемония чествования легенды казанского волейбола Екатерины Улановой, чью игровую майку подняли под своды домашней арены. Воодушевленные этим волейболистки «Динамо-Казань» выдали свой лучший матч в сезоне, разгромив соперниц из Краснодара. В результате гостьи не смогли набрать даже 50 очков за всю игру.

Самой результативной в составе обеих команд стала волейболистка «Динамо-Казань» Саманта Фабрис, набравшая 25 очков.

После шести проведенных туров казанская команда занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.

Чемпионат России. Суперлига Париматч. 6-й тур.

«Динамо-Казань» — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:19, 25:11, 25:14)



«Динамо-Казань»: Марюхнич (5), Королева (9), Фабрис (24), Старцева — К (2), Кадочкина (12), де ла Крус (8) — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Симанихина (либеро), Кочурина, Бирюкова (1).

«Динамо» (Краснодар): Лазаренко (9), Халецкая (3), Мишагина, Коренчук (6), Гончарова (1), Сперскайте — К (5) — стартовая шестерка, Бибина (либеро), Боговская, Лазарева (2), Зубарева (2), Третьякова.