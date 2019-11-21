Hyundai назвала российские цены на новое поколение Sonata

Корейский автопроизводитель Hyundai раскрыл, сколько будет стоить новая Sonata на российском рынке. Стоимость модели стартует от 1,7 млн рублей.

Пока российские покупатели смогут заказать автомобиль через онлайн-платформу. Производитель утверждает, что главным преимущество такого метода станет прозрачность. Дилер уже не сможет установить на автомобиль дополнительное оборудование, которое не заказывал клиент, пишут «Известия».

Выпуск новой Hyundai Sonata налажен на калининградском заводе «Автотор». Модель получит бензиновый двигатель объемом 2 л и мощностью 150 л/с. Либо мотором на 180 л/с и 2,5 л. Коробка передач — шестиступенчатая, автоматическая.

В список оснащения нового седана Hyundai Sonata войдут: система помощи при экстренном торможении, функция динамической стабилизации, боковые зеркала с электрообогревом, датчики контроля давления в шинах, подушки безопасности, противоугонное устройство, климат-контроль.

Ранее «Реальное время» писало о трендах на рынке автомобилей. Его сокращение сильнее всего отразится прежде всего на машинах среднего класса.