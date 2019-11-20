Samsung выпустил свой второй смартфон с гибким экраном

Фото: скриншот

Samsung презентовал в Китае новый смартфон World Series — W20 5G. Это второй смартфон южнокорейской компании со складным экраном.

Гаджет имеет складывающийся пополам 7,3-дюймовый Infinity Flex Display QXGA+ экран с разрешением 21521536 пикселей и внешний 4,6-дюймовый Super AMOLED HD+ дисплей с разрешением 1680720 пикселей, сообщается на сайте Samsung. Также смартфон получил тройную камеру, батарею емкостью 4235 мАч, а также процессор Qualcomm Snapdragon 855 или Snapdragon 855 Plus.

W20 5G выпущен совместно с мобильным оператором China Telecom. Цена и дата выпуска пока неизвестны.

Ранее эксперты портала CNet протестировали в прямом эфире складной смартфон Samsung Galaxy Fold на заявленные компанией 200 тысяч раскрытий. Выяснилось, что гаджету удалось выдержать всего 120 тысяч раскрытий и закрытий. Испытания остановились, когда часть дисплея полностью перестала работать, и вскоре телефон отключился.