Складной Samsung Galaxy Fold не прошел тест на долговечность

Фото: стоп-кадр видео

Эксперты портала CNet протестировали в прямом эфире складной смартфон Samsung Galaxy Fold на заявленные компанией 200 тысяч раскрытий. Выяснилось, что гаджету удалось выдержать всего 120 тысяч раскрытий и закрытий. Испытания остановились, когда часть дисплея полностью перестала работать, и вскоре телефон отключился.

Методика испытаний заключалась в том, что специально созданная для этого машина методично и без перерыва закрывала и открывала гаджет.

«Наш план состоял в том, чтобы складывать телефон 200 000 раз, что, по мнению производителя, соответствует 5 годам ежедневного пользования, а полученный нами результат, 119 380 сгибов (около 14 часов без остановки), эквивалентен 3 годам эксплуатации», — отметили эксперты.

Также специалисты обратили внимание, что это не было тестом реального использования. Обычный пользователь, очевидно, не будет открывать и закрывать смартфон в течение нескольких часов подряд.

Напомним, старт продаж этого смартфона запланирован в России на 25 октября.